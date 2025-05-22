Працівники СБУ вилучили у зловмисників мобільні телефони із доказами злочину

Правоохоронці викрили двох чоловіків, які активно публікували у Telegram-каналі інформацію про місця роздачі повісток у Рівненській області. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила 22 травня пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрювані віком 53 та 39 років публічно закликали чоловіків ухилятися від мобілізації. Зокрема, вони повідомляли у Telegram-каналі про місця вручення повісток співробітниками ТЦК у регіоні.

«Ресурс користувався попитом серед чоловіків, які бажали ухилитися від військового обов’язку та швидко нарощував аудиторію. Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, фігуранти приховували свої контактні дані. Проте кіберфахівці встановили їх», – зазначають в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили в чоловіків мобільні телефони із доказами злочину. Їм оголосили підозру за ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.