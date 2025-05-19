Аварія сталась ввечері 15 травня поблизу села Дроздинь у Рівненській області

На Рівненщині правоохоронець на власному авто злетів з дороги та спричинив смертельну ДТП. Як повідомило ДБР 19 травня, йому оголосили підозру у кримінальному правопорушенні.

За даними ДБР, аварія сталась ввечері 15 травня поблизу села Дроздинь у Рівненській області. За попередніми даними, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини, внаслідок чого авто перекинулося.

У салоні перебували двоє пасажирок – 51-річна жінка, яка загинула на місці ДТП, та її 15-річна донька. Дівчину госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.

Водій отримав незначні травми, його затримали на місці ДТП. У справі призначено низку експертиз, зокрема щодо встановлення стану алкогольного сп’яніння.

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людини). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.