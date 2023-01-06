ПрАТ «Львівобленерго» повідомило, що у суботу, 7 січня, у Львівській області не планується впровадження графіків відключення електроенергії. Про це «Львівобленерго» повідомило у п’ятницю, 6 січня.

Разом з тим, «Львівобленерго» звернулось до мешканців області із проханням «економно користуватись електроенергією, аби святкові вихідні пройшли зі світлом».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 січня попередив українців про можливе повернення аварійних відключень електроенергії через очікуване істотне похолодання та ймовірні ракетні удари з боку Росії.

За словами Шмигаля, тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати в Україні відключень електроенергії. Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові та Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень.

«Відсьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень», - попередив прем’єр.