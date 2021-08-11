Пасажирка мотоцикла перебуває в реанімації

10 серпня на Львівщині трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклів. У них постраждали троє людей. 16-річна пасажирка мотоцикла у реанімації з переломом таза.

Близько 20:00 у с. Лановичі Самбірського району зіткнулись мотоцикл та автомобіль ВАЗ-2108. Постраждали 17-річний мотоцикліст та його 16-річна пасажирка, їх шпиталізували.

Як розповів ZAXID.NET начмед Самбірської лікарні Степан Саврун, хлопець з незначними ушкодженнями, у нього травма гомілкової кістки. Дівчина має комплексний перелом таза.

«У дівчини політравма, множинні переломи таза. Вона в реанімації, цілу ніч надавалася допомога. Зараз стабілізована, будемо вирішувати, що робити далі», – повідомив ZAXID.NET Степан Саврун.

За кермом ВАЗ був 47-річний водій. Хто винен у ДТП – з’ясовують слідчі.

Також, як повідомили у поліції, 10 серпня у Золочівському районі на трасі Золочів-Ясенів постраждав ще один мотоцикліст, 19-річний хлопець. Він зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 39-річний киянин. Хлопця також шпиталізували.