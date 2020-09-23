Невідомі зламали сайт Нацполіції Львівщини та публікують на ньому фейкову інформацію

Вранці у середу, 23 вересня, на сайті Нацполіції Львівщини опублікували інформацію про загибель трьох військових на Яворівському полігоні. Як з'ясував ZAXID.NET, ця інформація виявилась фейком, а сайт обласної поліції зламали невідомі.

Об 11:45 на сайті Нацполіції Львівщини опублікували інформацію, що унаслідок вибуху снаряду у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на військовому полігоні загинули троє військових. Зараз там відбуваються міжнародні військові навчання «Rapid Trident-2020», у яких беруть участь представники з дев’яти країн.

Фейкове повідомлення про загибель військових (клікніть для збільшення)

Приблизно через 20 хвилин цю інформацію видалили з сайту Нацполіції, однак її встигли передрукувати кілька ЗМІ. Як вдалось з’ясувати ZAXID.NET, інформація про загибель військових є фейковою, а сайт обласної поліції зламали невідомі. Працівники Нацполіції Львівщини чотири рази видаляли фейкове повідомлення з сайту, однак невідомі знову його публікують.

Інформацію про злам сайту ZAXID.NET підтвердив очільник Нацполіції Львівщини Василь Віконський.

«Прес-служба львівського управління поліції не надавала та не публікувала жодної інформації щодо трьох загиблих військових у Яворові. Ця інформація не є дійсною. Наразі невідомо яким чином вона з’явилася на сайті, зараз у Києві спеціалісти розбираються з цією проблемою», – наголосила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Світлана Добровольська.

Нагадаємо, що торік під час міжнародних навчань «Rapid Trident» невідомі також зламали сайти львівської поліції та місцевої газети «Ратуша» та опублікували там інформацію про вбивство військового у Старичах, де й проходили військові навчання. Ця інформація також виявилась фейком.