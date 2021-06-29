Оновлений ескіз Великого герба України

На сайті Верховної Ради опублікували законопроект про Великий державний герб України. Зображення самого герба відрізняється від презентованого раніше ескізу.

По суті запропонований ескіз не зовсім новий – до законопроекту №5712 потрапив ескіз 2009 року, попри результати урядового конкурсу. Минулого року у конкурсі перемогла робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

З яких причин влада вирішила відмовитися від попереднього варіанту ескізу, наразі не зрозуміло. Джерела ВВС вказують, що проект герба, який переміг минулого року, «отримав занадто велику порцію критики».

Так, головним елементом нового ескізу Великого герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України) на щиті, а над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту.

Щит з малим гербом тримають лев (герб Галицько-Волинського князівства) та воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).

Старий та новий екскізи Великого державного герба України

Під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини.

Згідно з текстом законопроекту, Великий герб України обов’язково відтворюється на:

офіційних символах президента України;

великій державній печатці України;

печатках президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Конституційного суду України, Верховного Суду;

фасаді будівлі резиденції президента України у Києві;

фасадах будівель Ради, Кабміну, КСУ та Верховного Суду;

у залі засідань парламенту;

грошових знаках України за рішенням Національного банку України.

Великий герб може використовуватися фізичними та юридичними особами, але з дотриманням встановлених законом вимог.

Великий герб не можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.

Також забороняється відтворювати зображення Великого герба:

у символіці політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, юридичних та фізичних осіб;

у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

у перевернутому вигляді чи в інший спосіб, що виражає наругу та зневагу до нього;

розміщення на ньому написів чи зображень незалежно від способів їх нанесення та змісту.

«За публічну наругу над Великим гербом України, а також порушення установлених цим законом вимог щодо використання Великого герба України особи несуть відповідальність, встановлену законом», – йдеться у законопроекті.

Нагадаємо, що Малим гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого герба.

Однак наразі Великого гербу в України немає – за роки незалежності його так і не змогли затвердити. Нинішня спроба буде четвертою. Востаннє уряд затверджував проект Великого державного герба в 2009 році, проте тоді його не підтримала Верховна Рада. Перший конкурс на герб оголошували ще у 1993 році.