На шахті «Лисичанськвугілля», де десяту добу страйкують гірники, стався обвал

В шахті на глибині 600 метрів під землею 10 добу перебуває 16 шахтарів

На шахті імені Капустіна державного підприємства «Лисичанськвугілля», (Луганська область), де 10 добу страйкують гірники, стався обвал.

«Завалило шостий західний польовий відкаточний штрек. В результаті огляду місця аварії, попередньо зроблено висновок, що завалено 10 погонних метрів гірничої виробки. Саме в цій виробці перебувають 16 учасників протесту і народний депутат Сергій Каплін. Вони не збираються залишати місце свого перебування. Гірники оцінили ситуацію і дійшли висновку, що в них є два запасні виходи на поверхню», - повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, до акції протесту з понеділка приєднаються працівники інших шахт, а також гірники залізорудної промисловості з Кривого Рогу та інших регіонів.

В шахті на глибині 600 метрів під землею 10 добу перебуває 16 шахтарів. Двох гірників кілька днів тому госпіталізували. Серед вимог: погасити 4-місячну заборгованість з виплати зарплат, інформує «Громадське».

Крім цього шахтарі вимагають відставки гендиректора «Лисичанськвугілля» Валентина Кисельова, дії якого, за їхніми словами, «довели підприємство до межі банкрутства». Шахтарі підозрюють його і в незаконному збуті продукції об'єднання.

«Продовження підземного страйку може мати незворотні наслідки для його учасників», - повідомив керівник незалежної профспілки ПО «Лисичанськвугілля» Едуард Всеволодський.

За його словами, адміністрація об'єднання тисне на активістів страйку, погрожуючи їм звільненням, а самого Всеволодськго не допускають до підприємств, де розташовані первинні організації очолюваної ним профспілки.

19 жовтня на поверхню відмовилися піднятися 33 працівники шахти імені Капустіна - в знак протесту проти заборгованості та некомпетентності керівництва. Підприємство заборгувало їм близько 170 млн гривень.