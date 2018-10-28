На шахті «Лисичанськвугілля», де десяту добу страйкують гірники, стався обвал
Шахтарі звинуватили вище керівництво «Лисичанськвугілля» у доведенні підприємства до межі банкрутства
На шахті імені Капустіна державного підприємства «Лисичанськвугілля», (Луганська область), де 10 добу страйкують гірники, стався обвал.
«Завалило шостий західний польовий відкаточний штрек. В результаті огляду місця аварії, попередньо зроблено висновок, що завалено 10 погонних метрів гірничої виробки. Саме в цій виробці перебувають 16 учасників протесту і народний депутат Сергій Каплін. Вони не збираються залишати місце свого перебування. Гірники оцінили ситуацію і дійшли висновку, що в них є два запасні виходи на поверхню», - повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, до акції протесту з понеділка приєднаються працівники інших шахт, а також гірники залізорудної промисловості з Кривого Рогу та інших регіонів.
В шахті на глибині 600 метрів під землею 10 добу перебуває 16 шахтарів. Двох гірників кілька днів тому госпіталізували. Серед вимог: погасити 4-місячну заборгованість з виплати зарплат, інформує «Громадське».
Крім цього шахтарі вимагають відставки гендиректора «Лисичанськвугілля» Валентина Кисельова, дії якого, за їхніми словами, «довели підприємство до межі банкрутства». Шахтарі підозрюють його і в незаконному збуті продукції об'єднання.
«Продовження підземного страйку може мати незворотні наслідки для його учасників», - повідомив керівник незалежної профспілки ПО «Лисичанськвугілля» Едуард Всеволодський.
За його словами, адміністрація об'єднання тисне на активістів страйку, погрожуючи їм звільненням, а самого Всеволодськго не допускають до підприємств, де розташовані первинні організації очолюваної ним профспілки.
19 жовтня на поверхню відмовилися піднятися 33 працівники шахти імені Капустіна - в знак протесту проти заборгованості та некомпетентності керівництва. Підприємство заборгувало їм близько 170 млн гривень.