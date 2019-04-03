Під Авдіївкою загинув 27-річний доброволець з Львівщини

Роман Федоришин воював з 2014 року

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:478542

До теми

Під Авдіївкою загинув 27-річний доброволець з Львівщини
фото Олега Бончинського
27-річний Роман Федоришин воював на Сході з 2014 року

У вівторок, 2 квітня, під Авдіївкою загинув 27-річний Роман Федоришин з Ходорова. Про смерть військового повідомляє відомий волонтер Володимир Регеша (Друг Санта) на своїй сторінці у Facebook.

Роман Федоришин народився 4 травня 1991 року у Ходорові, що у Жидачівському районі Львівщини. Він воював на Сході з 2014 року, був добровольцем ДУК «Правий сектор».

У березні 2019 року Романа Федоришина нагородили відзнакою «Лицарський хрест добровольця».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

За минулу добу на Донбасі загинули двоє українських воїнів і троє окупантів ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук