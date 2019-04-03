27-річний Роман Федоришин воював на Сході з 2014 року

У вівторок, 2 квітня, під Авдіївкою загинув 27-річний Роман Федоришин з Ходорова. Про смерть військового повідомляє відомий волонтер Володимир Регеша (Друг Санта) на своїй сторінці у Facebook.

Роман Федоришин народився 4 травня 1991 року у Ходорові, що у Жидачівському районі Львівщини. Він воював на Сході з 2014 року, був добровольцем ДУК «Правий сектор».

У березні 2019 року Романа Федоришина нагородили відзнакою «Лицарський хрест добровольця».