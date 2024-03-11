Отвір від пострілу у вікні квартири на вул. Стуса

Мешканці будинків на вул. Стуса, 24 та 22а, що в Сихівському районі Львова, скаржаться на те, що невідомі періодично обстрілюють вікна їхніх квартир. Від початку лютого трапилося чотири такі прецеденти, пошкоджено вікна у чотирьох помешканнях. Поліція проводить перевірку за згаданими фактами.

Голова ОСББ «Біля парку,24» Леся Прокіпчук розповіла ZAXID.NET, що перші постріли по вікнах квартир були зафіксовані 4 лютого у будинку на вул. Стуса, 24, а згодом і в будинку на вул. Стуса, 22 а. З початку лютого до сьогодні вже трапилося чотири таких прецеденти. Голова ОСББ припускає, що постріли можуть бути здійснені з вікон гуртожитку, що навпроти на вул. Тернопільській.

«У нас два спарених будинки на вул. Стуса, 24 та 22а. Будинок дев’ятиповерховий, одна частина виходить на вул. Стуса, а з заднього боку на відстані близько 100 метрів є новобудова, а поряд будівля, де колись був гуртожиток торгово-економічного університету (вул. Тернопільська,8), який продали, він довший час простоював. Коли почалася війна той гуртожиток відновили, замінили вікна, комунікації та поселили там переселенців. Вікна гуртожитку виходять у вікна нашого будинку», – розповіла Леся Прокіпчук.

Отвори від пострілів у квартирах мешканців на ву. Стуса, 24 та 22а (фото Лесі Прокіпчук)

З її слів, наслідки перших пострілів мешканці зафіксували 4 лютого, побачивши наскрізні отвори у вікнах. Невідомі переважно пізно увечері обстрілюють квартири на восьмому поверсі. При цьому ніяких кульок від пневматичної зброї в помешканнях люди не знайшли.

З приводу згаданих інцидентів мешканці одразу звернулися в поліцію, однак поліцейські наразі не встановили хуліганів, і стрілянина по вікнах періодично продовжується. У Сихівському відділі поліції Львова розповіли ZAXID.NET, що проводять перевірку за загаданими фактами та встановлють, з якої зброї були здійснені постріли.