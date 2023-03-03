Її облаштували в Lviv Open Lab, що на проспекті Червоної Калини, 58

У п’ятницю, 3 березня, у Львові відкрили першу молодіжну лабораторію. Її облаштували в Lviv Open Lab, що на проспекті Червоної Калини, 58. Лабораторія має стати науковим хабом, де молодь зможе практикувати науку за допомогою професійного обладнання.

Відвідувати лабораторію молодь зможе безкоштовно. Там є все обладнання для проведення хімічних дослідів. Юним науковцям також видаватимуть спеціалізований халат і окуляри. У подальшому на базі хімічної лабораторії проводитимуть навчальні проекти з учнями та студентами.

«Лабораторія працюватиме в кількох напрямках. Перше – це самостійно, під наглядом нашого резидента, можна проводити свої дослідження та експерименти. Далі – це групові заняття, під час яких будуть проводити практичні заняття зі шкільної програми. Також ми активно проводимо проектну діяльність, і наші партнери, і донори допомагають навчати молодих людей хімії, екології, 3D-моделюванню та багато чого іншого», – каже керівниця Lviv Open Lab Олена Павлюк.

«Учні різних шкіл зможуть провести свої перші експерименти, реалізовуватимуть проектно-дослідницьку роботу з визначення якості води, косметичної хімії, екологічної ситуації, переробки побутових відходів, або ж прийдуть до лабораторії зі своєю ідеєю”, – пояснює керівник лабораторії, хімік Микола Лехновський.

Перша молодіжна лабораторія має на меті розвивати науку та наукові знання серед учнів і молоді. Одним з важливих завдань є інтеграція внутрішньо переміщених осіб у життя міста, а також формування кола однодумців, сучасного і молодого наукового ком’юніті.

«Цей простір утворився завдяки зусиллям великої кількості людей. Порівняно недавно тут був простір, але не було життя. Зараз є і простір, і життя. Але це все завдяки класним людям. Я пройшовся по Open Lab і тут відбуваються неймовірні речі. Зараз важливо, щоб сюди приходило багато дітей. Тому розповідайте усім про цей простір і запрошуйте приходити, бо це зроблено для нашої молоді», – наголосив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Відкриття першої молодіжної лабораторії готували пів року. Для цього організатори залучили грантові та міські кошти. Обійшлося все в 600 тис. грн, але фінансування ще потрібне.

Нагадаємо, проект першої молодіжної лабораторії реалізує Lviv Open Lab – простір популяризації науки і STEAM-освіти, що входить до мережі молодіжних просторів ТВОРИ!