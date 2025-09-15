Кафе збудували на самовільно зайнятій ділянці, говорять в міськраді Львова

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Львівської міськради про звільнення самовільно зайнятої ділянки під магазином-кафе на вул. Кос-Анатольського, 2 в Сихівському районі Львова. Про це повідомляє юридичний департамент ЛМР.

Ідеться про самовільно зайняту ділянку землі площею 0,0126 га на перехресті вул. Кос-Анатольського, 2 і проспекту Червоної калини, 93. Вже багато років там розташований магазин з прибудованим кафе «Кнайпа» площею 118,3 м2 та прибудова площею 8,4 м2. На сервісі Google Maps є фото з кафе за 2011 і 2015 роки.

Львівська міська рада і Франківська окружна прокуратура просили суд усунути перешкоди для користування земельною ділянкою. Суд вирішив, що власники мають звільнити територію – демонтувати магазин-кафе і прибудову, а також скасувати державну реєстрацію об’єкта.

На час розгляду справи накладено арешт на будівлю, щоб унеможливити її відчуження чи зміну реєстраційних даних. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

За даними сервісу YouControl, споруда на вул. Кос-Анатольського, 2 належить ТзОВ «Юр», співвласниками якого є Андрій Хомич (67%) та Юрій Думин (33%). Фірма заснована 23 роки тому і займається діяльністю ресторанів та наданням майна в оренду.