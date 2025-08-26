Йдеться про житловий комплекс на вул. Снопківській, 18а

Галицький районний суд Львова зобов’язав будівельну компанію «Альфатеррабуд» знести незаконно збудований семиповерховий будинок. Про це 26 серпня повідомив юридичний департамент ЛМР.

Йдеться про багатоквартирний житловий будинок на вул. Снопківській, 18а, який збудували ще у 2015 році без відповідних дозволів. За інформацією NGL.media, офіційними забудовниками семиповерхівки були 85-річна пенсіонерка Ганна Хайба, її племінник Ярослав Шоломович та його донька Мирослава Лев. Згодом Мирослава Лев подала на родичів в суд, аби узаконити самобуд. Пізніше вони підписали мирову угоду, за якою Ярослав Шоломович отримав медичний центр «Корона Мед» на Снопківській, 18 та готель «Купава» на вулиці Комарова, 17. Його донька Мирослава Лев отримала в користування готель, а Ганна Хайба – багатоповерхівку.

Міська Державна архітектурно-будівельна інспекція та Львівська міська рада оскаржили мирову угоду забудовників в апеляції. Тоді виявилося, що частину незаконної багатоповерхівки збудували на землі комунальної лікарні. У травні 2016 року суд задовольнив апеляцію та передав справу на повторний розгляд, а через місяць Залізничний районний суд закрив провадження.

У 2016 році співвласниця фірми «Альфатеррабуд», яка зареєструвала на квартири право власності, Ганна Хайба в межах кримінальної справи заплатила 8,5 тис. грн штрафу за незаконне будівництво на самовільно зайнятій ділянці. Однак відтоді ані міська рада, ані прокуратура не вирішили, що робити із самобудом.

Судячи з профільного сайту ЛУН, квартири у самобуді розпродали ще у 2019-2020. Вартість квадратного метра починалась від 31 тис. грн за метр квадратний.

У червні прокуратура звернулася з позовом до «Альфатеррабуд» та ТзОВ «Віта Девелопмент» про припинення права власності на квартири та усунення перешкод у користуванні землею для міської ради. В межах забезпечення позову прокуратура просила накласти на квартири та іншу нерухомість у цьому будинку арешт. У листопаді 2024 року Львівський апеляційний суд наклав арешт 23 квартири, шість гаражів і 23 нежитлові приміщення.

26 серпня Галицький районний суд ухвалив рішення, яким припинити право власності ТзОВ «Альфатеррабуд» на самочинно збудовані об’єкти нерухомості на комунальній ділянці та зобов’язав знести весь будинок, аби усунути міській раді перешкоди в користуванні ділянкою. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Альфатеррабуд» зареєстроване у 2016 році Ганною Хайбою та Оксаною Андрусишин. У листопаді 2021 року одноосібною власницею компанії стала Мирослава Лев. Зараз більшість квартир і гаражів приватизовані цією компанією. ТзОВ «Віта Девелопмент» зареєстроване у 2018 році та має у власності на вул. Снопківській одну квартиру та один гараж. Компанія належить підприємцю з Бродів Юрію Халамендику та львів’янці Вікторії Костюк.