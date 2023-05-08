10 гектарів території комплексу передбачено під сільське господарство

На сміттєпереробному заводі у селі Боянець, що за 10 км від міста Великі Мости на Львівщині, облаштують тепличне господарство і виробництво бруківки із залишків сміття. Про це розповів керівник компанії «Екоіндастріс», що будуватиме завод, Михайло Блонський, передає Суспільне.

Як повідомляв ZAXID.NET, одна із ділянок, що належить «Екоіндастріс», є землею сільськогосподарського призначення. Її площа становить 10 га. За словами Михайла Блонського, тут буде тепличне господарство, що працюватиме від теплової енергії із сміттєспалювального заводу. А на ще одній ділянці буде цех із виробництва бруківки із залишків сміття.

На сміттєспалювальному заводі поблизу Великих Мостів планується переробляти 220 тис. тонн сміття на рік.

«Якщо говорити про об’єми сміття Львівської області, то це близько 700 тисяч тонн сміття на рік. Ми готові забезпечити своїми послугами всю північну частину Львівської області. Може, і більше. Можливо, і частину Львова», – сказав Михайло Блонський.

Проект коштує орієнтовно 220 млн євро, для його реалізації «Екоіндастріс» планує залучати іноземних інвесторів. Проектування заводу триватиме до року часу, а будівництво – приблизно два роки.

«Сміття потрапляє в котел – в котлі дві камери згорання. В першій камері згорає саме сміття, а в другій камері – згорають відхідні гази, згорають всі небезпечні речовини. Ми акцентували на тому, щоб досягнути справді нульових залишків, і ми їх досягнемо за рахунок того, що в нас буде застосовано інноваційні технології, яких немає ніде», – додав також Михайло Блонський.

Нагадаємо, що у Львові сміттєпереробний завод, що має переробляти 250 тис. тонн сміття на рік, планують запустити у 2024 році.