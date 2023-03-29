Син старости Боянця Андрій Голод привіз рештки забитих тварин на причепі і скинув у місцевому лісі

У селі Боянець Великомостівської громади на Львівщині місцева влада тривалий час безуспішно бореться з незаконними скотомогильниками. Підприємці, які живуть в селі і займаються забоєм худоби, роками вивозять і викидають кістки та нутрощі на околиці біля місцевого лісу. Минулого тижня під час скидання рештків тварин затримали місцевого жителя Андрія Голода, сина старости села Боянець Петра Голода, обов’язком якого є слідкувати за порядком на своїй території.

Затримати порушника на гарячому вдалося поліцейським 23 березня. «Під час патрулювання поліцейські офіцери Великомостівської громади помітили підозрілий автомобіль з причіпом в лісопосадці поблизу села Боянець. Водій в цей час скидав тваринні решки у викопану яму. Помітивши правоохоронців, чоловік покинув причіп, сів у своє авто та почав втікати. На вимогу поліцейських зупинитись не реагував», – розповіли в поліції.

Незаконні скотомогильники в лісі у селі Боянець Червонограсдького району (раніше Жовківського), фото Олександра Клімова

Правоохоронцям вдалося наздогнати втікача за кілька кілометрів. Одразу на місці на нього склали адміністративний протокол за невиконання вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП). Також на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка і зафіксувала скидання відходів у незаконний скотомогильник.

Як розповів ZAXID.NET керівник ГО «Дорожній контроль Захід» Олександр Клімов, затриманим виявився Андрій Голод, син місцевого старости Боянця Петра Голода.

Староста села Боянець Петро Голод підтвердив ZAXID.NET, що його 30-річного сина Андрія затримала поліція під час скидання решток тварин біля місцевого лісу.

Петро Голод запевняє, що не виправдовує дії сина, водночас каже, що в селі багато підприємців, які займаються скуповуванням і забоєм худоби, а рештки викидають під лісом. З його слів, місцева влада бореться з цим, однак проблема не вирішена роками. Про незаконні скотомогильники в Боянці повідомлялося ще у 2017-2018 роках. У нелегальному викиді тваринних рештків підозрюювали тодішнього сільського голову Василя Пограничного.

«Ми вже то вирішуємо на рівні Великомостівської міської ради, щоб відвели для цих потреб земельну ділянку. Люди виживають і тим займаються. Відходи є. Костомельний завод то бере, то не бере. Неодноразово разом з міським головою проводили збори з людьми, які тим займаються. Вони обіцяли, що припинять. Але так воно є вже десятками років», – каже Петро Голод.

З його слів, нещодавно в село приїжджала комісія обласної екоінспекції, після цього скотомогильники поприбирали. Старості теж виписали штраф.

Після затримання «на гарячому» Андрія Голода сокальська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель (ч. 1 ст. 239 ККУ). За даними YouControl, Андрій Голод не зареєстрований як ФОП, отже, можна припустити, займається цим бізнесом нелегально.

Слідчий відділення поліції у Сокалі Ігор Дещиця розповів ZAXID.NET, що наразі у справі триває слідство. На околиці Боянця на землях сільськогосподарського призначення поліцейські виявили скотомогильники різної давності та в різних місцях. Проводиться дослідження забруднення території, взяті взірці ґрунту. Також поліцейські вилучили транспорт, яким Андрій Голод здійснював вивіз.

«Під час слідства буде встановлено, чи забруднення становить загрозу для життя і здоров’я громадян. Якщо так, то це кримінальна відповідальність. В іншому разі, це буде адміністративна відповідальність і матеріали буде скеровано в екологічну інспекцію», – каже Ігор Дещиця.

Наподалік у Жовкві є костомельний завод, однак за переробку рештків тварин там треба платити. За даними поліції, вартість переробки 2 тонн відходів – близько 1 тис. грн. Щоб не платити за утрилізацію, місцеві підприємці скидають рештки біля лісу, здійснюючи забруднення, чим спричиняють екологічну катастрофу локального значення. Як виявилося, цим займається і син місцевого старости, обов’язком якого є слідкувати до дотриманням порядку у своєму населеному пункті.

Міський голова Великомостівської громади Ярослав Ройко неохоче спілкується про скотомогильники у Боянці. «Є таке, ми з цим боремося. Звертаємося в правоохоронні структури», – каже він.

Ярослав Ройко не бачить порушень в роботі старости Боянця, де виявлені незаконні звалища тваринних решток. «За що я маю звільняти старосту? На якій підставі? Є на то правоохоронні органи, хай розбираються», – каже він.

У разі, якщо сина старости притягнуть до кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 239 ККУ), йому загрожуватиме штраф до 3500 грн та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.