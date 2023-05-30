Андрій Голод скинув нутрощі тварин на околиці села та тікав від поліції, однак його затримали

Сокальський районний суд на Львівщині виніс вирок сину старости села Боянець Великомостівської громади Андрію Голоду, якого в березі цього року затримали під час скидання решток тварин на околиці місцевого лісу. Син старости та інші підприємці Боянця роками скидали рештки тварин в незаконні скотомогильники, забруднюючи екологію, а дії місцевої влади в боротьбі з цим виявлялися безуспішними. Вироком суду Андрія Голода оштрафували на 20400 грн.

За матеріалами справи, 22 березня цього року Андрій Голод на території свого господарства розібрав туші двох корів та коня, після чого завантажив рештки (копита, голови та шкури) на причіп автомобіля та скинув усе на околиці села. Як зазначається у вироку, тим самим чоловік забруднив земельну ділянку відходами, шкідливими для довкілля, що проявилось у накопиченні в ґрунті токсичних хімічних сполук, хвороботворних бактерій та паразитів, які можуть викликати спільні для людей і тварин захворювання.

Обвинувачений свою вину визнав та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Вироком суду від 25 травня Андрія Голода визнано винним у забруднення земель (ч.1 ст.239 ККУ) та призначено покарання – штраф 20400 грн. Вирок ще не вступив у законну дію та може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, 30-річного Андрія Голода, сина старости Боянця Петра Голода, поліція затримала на гарячому під час скидання решток тварин у незаконний скотомогильник. Староста села Петро Голод розповів, що в селі багато підприємців, які займаються скуповуванням і забоєм худоби, а рештки викидають під лісом. Проблема не вирішувалася багато років, незважаючи на заклики місцевої влади та розмови з підприємцями.

Міський голова Великомостівської громади Ярослав Ройко пояснив, що з незаконними скотомогильниками борються, зокрема, звертаючись до правоохоронців.