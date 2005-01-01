На Сокальщині затримали двох браконьєрів

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:38610

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Спеціалісти оперативного відділу Держекоінспекції Львівщини спільно з працівниками прикордонної служби «Белз» затримали у Скольському районі двох браконьєрів. Про це інформує Держекоінспекція Львівщини.

«В ході проведення рейдової перевірки в лісовому масиві неподалік інжнерно-технічних споруд кордону в мисливських угіддях ТВМР МГ «Корчівка» затримано двох правопорушників із зброєю, які проводили незаконне полювання в нічний час. У браконьєрів вилучено незареєстровану мисливську зброю та передано в Сокальське відділення поліції. За порушення правил полювання правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності за ст. 85 ч.1», – йдеться у повідомленні Держекоінспекції.

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