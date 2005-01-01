За незаконний продаж підсніжників жительку Тернопільщини оштрафували на ₴26 тис.

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:217962

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За незаконний продаж підсніжників жительку Тернопільщини оштрафували на ₴26 тис.
фото ілюстративне
За продаж підсніжників жінка сплатить майже тисячу доларів штрафу

Жительку Тернопільщини, яка продавала лісові підсніжники на трасі, оштрафували на 26 тис. грн. Як повідомила прес-служба обласного управління Державної екологічної інспекції, наразі триває операція «Первоцвіт-2018». Під час чергового рейду інспектори побачили на трасі жінку, яка продавала зірвані у лісі першоцвіти.

«Під час проведення обстеження на автомобільній дорозі Тернопіль – Чортків, яка проходить через ботанічний заказник, було виявлено порушницю природоохоронного законодавства, яка здійснювала незаконний продаж підсніжників», – йдеться у повідомленні.

Інспектори вилучили у порушниці 420 рослин та виписали їй штраф.

«Обрахований розмір компенсації за знищення рослин, занесених до Червоної книги України становить 26040 грн», – наголосили в інспекції.

Матеріали справи були скеровані до Гусятинського відділення поліції.

Водночас екологічна інспекція вкотре закликала не зривати, не продавати і не купувати перших весняних квітів.

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