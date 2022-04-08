Наразі підозрюваних не затримали, слідчі їх розшукують

Державне бюро розслідувань викрило помічників чинних народних депутатів України від політичної партії «ОПЗЖ» на співпраці з росіянами, цьому також сприяли поліцейські та представники силових відомств. Один із затриманих – топ-менеджер телеканалу «112 Україна» та співзасновник молодіжного крила «ОПЗЖ».

«До антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії «Опозиційна платформа - За життя». Чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави», – повідомили у ДБР.

Другим колаборантом, за версією слідства, є особистий юрист та довірена особа народного депутата України Віктора Медведчука, один із керівників секретаріату фракції «Опозиційна платформа - За життя».

За даними джерела «Української правди», це гендиректор 112 телеканалу Артем Марчевський та юрист Олександр Маменко.

В офісах та вдома у підозрюваних вилучили документацію з планами, результатами та виплатами для проведення масових акцій в різних регіонах України, записи про суспільно-політичну ситуацію в Україні за час війни, протоколи дільничних виборчих комісій, моніторинг заяв українських політичних діячів та їхній аналіз.

Слідчі встановлюють місце перебування фігурантів та їхніх спільників. На їхні банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно мають накласти арешт і вилучити на користь держави.

Нагадаємо, РНБО призупинила діяльність проросійських партій «ОПЗЖ», Партії Шарія та інших, які мають зв’язки з окупантами. Саме представників цих політичних сил найчастіше викривають на державній зраді та колаборації з окупантами.