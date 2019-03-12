На стадіоні «Торпедо» у Львові планують створити інфраструктуру для легкої атлетики

Львівська міська рада хоче викупити у банку «Львів» стадіон «Торпедо», що на вул. Золотій, 40-А. Вартість об’єкта визначать після проведення експертної оцінки. У міському управлінні молоді та спорту стадіон хочуть використовувати за його прямим призначенням – відновити тут інфраструктуру для легкої атлетики. Про це ZAXID.NET Новинам повідомив начальник управління молоді та спорту Антон Нікулін.

«Як ми це бачимо? Плануємо там зробити футбольне поле і максимально розвинуту інфраструктуру під легку атлетику. Це мали би бути: бігова доріжка, стрибкові сектори, сектори для метання. Тобто все повністю, що потребує "королева спорту"», – прокоментував Антон Нікулін.

Як повідомляв ZAXID.NET, місто хоче придбати цей стадіон у банку «Львів», який є власником нерухомості. Процедуру повернення розпочали ще торік. А цього тижня на сесії міськради депутати підтвердили ці наміри. Щоправда, перед покупкою незалежний експерт має провести оцінку вартості об’єкта.

«Банк надав мені лист, в якому він зазначив, що балансова вартість даного об’єкта приблизно 9 млн грн. Вони погодились зменшити ціну до 7,5 мільйонів гривень, йдучи собі у збиток, так як вони мені це говорили. Довелось їх дуже переконувати, що вони повинні думати не тільки про прибутки, але і також повинні долучатися до того, щоб ми розбудовували спортивну інфраструктуру», – розповів депутат Львівської міськради Сергій Івах.

Зараз стадіон «Торпедо» на вул. Золотій, 40-а потрохи заростає чагарниками. Тут вже майже не видно бігових доріжок, по закутках лежать купи сміття. Але стадіон залишається єдиним місцем, де тутешні мешканці можуть погуляти.

«Зазвичай копаємо м’ячик, бігаємо, запускаємо літачки. Приходимо, коли не холодно, нема дощу і снігу», – ділиться мешканець Кирило Легкодух.

Щодня на стадіоні буває і Тетяна. Мешкає на вул. Шевченка. Приходить сюди з дитиною. Розповідає: торік мешканці за власні гроші придбали лавки та деякі елементи для дитячого майданчика. А ще тут тренуються діти з двох футбольних клубів. Та переодягаються у занедбаному приміщенні.

«Там, за тими фанерками, діти переодягаються. Було би доцільніше відбудувати, елементарно зробити умови, якісь душові кабінки для дітей і нехай просто діти собі займаються», – говорить мешканка Тетяна Паславська.

Нагадаємо, стадіон площею майже три гектари збудували у Львові у 1930-х роках. У 1990-му він перейшов у приватну власність до підприємця Владислава Перкіна. Він і облаштував тут ринок електротоварів. У 2008 році ринок перенесли на вул. Кукурудзяну. А стадіон «Торпедо» передали банку «Львів» як заставу за борги по кредитах.