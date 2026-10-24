Смертельна аварія сталася біля села Розвадів

У п’ятницю, 23 жовтня, у селі Розвадів на Стрийщині сталася смертельна аварія. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув мотоцикліст. Про це у суботу, 24 жовтня, повідомили в поліції Львівщини.

Як йдеться у повідомленні, аварія сталася близько 17:00 на трасі Київ-Чоп біля села Розвадів, Стрийського району. За попередніми даними правоохоронців, відбулося зіткнення вантажівки DAF, яким керував 38-річний мешканець Рівненської області, з мотоциклом Bajaj Boxer під керуванням 53-річного мешканця Львівщини. Останній внаслідок отриманих травм загинув на місці події.

Фото поліції

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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