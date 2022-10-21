Попередній пішохідний перехід погано проглядався через поворот

На магістральній вулиці Стрийській у Львові змінили схему організації дорожнього руху та облаштували новий пішохідний перехід. Для збільшення пропускної здатності на перехресті з вул. Сахарова у напрямку до центру створили додаткову смугу для лівого повороту. А новий пішохідний перехід облаштували ближче до Академії сухопутних військ. Зміни погоджені міською комісією з безпеки дорожнього руху, повідомляє прес-служба ЛМР.

Додаткову смугу лівого повороту на вул. Сахарова облаштували під час планового ремонту покриття за допомогою розмітки.

«Додаткову смугу не будували, вона облаштована при плановому нанесенні розмітки і за мінімальних затрат. Такий перерозподіл цього простору полегшить поїдки тим водіям, які у пікові години їдуть в напрямку до центру міста», – пояснив в. о. начальника управління вуличної інфраструктури Павло Сирватка.

Через недостатню оглядовість з міркувань безпеки пішохідний перехід між Парком культури та Стрийським парком перенесли, а попередній ліквідували, повідомив керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля. Також навпроти нового переходу облаштовано вхід у Стрийський парк.