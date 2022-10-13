Із четверга, 13 жовтня, ще на трьох ділянках траси Київ – Чоп на Львівщині запрацювали радари TruCam. Загалом патрульні користуються радарами TruCam на 22 дорогах та вулицях Львова та області.

Як повідомили у патрульній поліції, з 13 жовтня правоохоронці фіксуватимуть порушення ПДР радарами TruCam на трьох локаціях траси М-06 Київ – Чоп, зокрема на ділянках:

у Ясенові та Хватові;

у Новому Милятині та Старому Милятині;

у Пʼятничанах та Івашківцях.

Загалом радарами TruCam користуються на 12 трасах Львівщини та 10 вулицях Львова. Зокрема, на дев’яти ділянках траси Київ – Чоп, двох ділянках дороги Львів – Рава-Руська, на двох ділянках траси Львів – Краковець, Львів – Шегині, трьох ділянках дороги Мукачево – Львів, Львів – Самбір, Львів – Радехів, Ковель – Жовква, КПП «Смільниця» – Старий Самбір, Львів – Пустомити.

У Львові TruCam фіксують порушення на просп. Чорновола, просп. Червоної Калини, вул. Городоцькій, вул. Шевченка, вул. Княгині Ольги, вул. Стрийській, вул. Личаківській, вул. Стуса, вул. Пасічній та вул. Зеленій.

Зазначимо, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомляють дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.