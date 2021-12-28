Потяг буде відправлятися з першого перону львівського залізничного вокзалу двічі на день

До новорічно-різдвяних Львівська залізниця запускає святковий ретро-потяг, що курсуватиме зі Львова до Брюховичів. Квитки для дорослих коштуватимуть 56 грн, а для дітей – 40 грн 49 коп.

Як повідомляє прес-служба Львівської залізниці, поїзд курсуватиме 1, 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів. У складі потяга буде ретро-паровоз серії Ер № 797-86 та два пасажирські вагони.

Святковий поїзд вирушатиме зі східної сторони першого перону львівського залізничного вокзалу о 12:35 та 15:00 і прибуватиме в Брюховичі о 13:00 та 15:25 відповідно. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 14:00 та 16:25 і прибуватиме до Львова о 14:25 та 16:50 відповідно.

Вартість квитка для дорослих становить 54 грн, для дітей – 40 грн 49 коп. Квитки на подорож ретро-поїздом можна придбати в окремій касі в приміській залі залізничного вокзалу.

У прес-службі Львівської залізниці ZAXID.NET уточнили, що для посадки у ретро-потяг показувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не потрібно.