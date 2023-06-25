Українські захисники знищили колону з сімох вантажівок

Прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку повідомив про успіхи Сил оборони на Запоріжжі та Донеччині. За даними прес-центру, станом на 25 червня ЗСУ вдалося знищити колону техніки та знешкодити три роти російських загарбників.

На відео, оприлюдненому Силами оборони, видно, як українські захисники знищують військову колону росіян, яка стояла на узбіччі. ЗСУ знищили сім вантажівок окупантів на Запорізькому напрямку.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1093 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 16 одиниць військової техніки противника», – повідомили у прес-службі Сил оборони Таврійського напрямку.

Водночас росіяни продовжують намагатися стримувати українських військових обстрілами. Окупанти 13 разів атакували позиції ЗСУ та здійснив 444 обстріли з артилерії, танків та РСЗВ.