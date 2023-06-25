Збройні сили України вибили російських окупантів з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець, повідомив командир третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький ввечері в суботу, 24 червня.

За його словами, бійці першого механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ. За його інформацією, знищено 30 окупантів, є десятки поранених та десяток полонених.

«Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищений», – повідомив Білецький.

Канал Сіверський Донець – Донбас – це унікальна гідравлічна споруда, яка з’єднує річку Сіверський Донець із витоком річки Кальміус.

Нагадаємо, також увечері 24 червня стало відомо про початок наступу Східного угруповання військ ЗСУ на кількох напрямках.