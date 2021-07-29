Хлопець з багатодітної родини і був єдиним сином в сім'ї

У штучній водоймі агропідприємства на Тернопільщині втопився 16-річний підліток. Інцидент стався ввечері середи, 28 липня, у селі Вербівці – коли підліток прийшов на роботу до батьків і домовився, що чекатиме їх на березі водойми. Наприкінці робочого дня батько намагався додзвонитися до сина, але той не відповідав на дзвінки, через що працівники агропідприємства почали пошуки юнака. Пошуки тривали майже годину, поки один із працівників не помітив одяг підлітка на березі ставка.

«Слідчо-оперативна група встановила, що близько 18:00 один з робітників на березі штучного ставка, розташованого на території приватного підприємства, побачив одяг дитини, а у водоймі тіло неповнолітнього. Реанімувати хлопця не змогли. Бригада екстреної меддопомоги, яка прибула на місце нещастя, констатувала лише смерть дитини», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Відомо, що хлопець з багатодітної сім'ї, яка проживає в тому ж селі Вербівці. В нього було ще п'ятеро сестер.

«Хлопець був хороший, гарно вчився і ні з ким не конфліктував. Сім'я його теж хороша, батьки дбали про те, щоб в дітей було все необхідне. Для них це стало трагедією, бо це був єдиний син», – розповіла ZAXID.NET староста села Вербівці Катерина Головата.

Факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою «нещасний випадок».