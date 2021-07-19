Львівські водолази витягли з води тіла двох утоплеників

У понеділок, 19 липня, у ставках на Львівщині потонули двоє чоловіків. Трагічні інциденти сталися на приватному ставку у селі Артищів біля Городка та в озері села Розвадів на Стрийщині.

У Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли, що 19 липня у приватному ставку у селі Артищів потонув 70-річний мешканець сусіднього села Мавковичі. Його тіло з води витягли водолази.

До пошуків утоплеників залучали водолазів (фото рятувальників)

Окрім того, 19 липня у місцевому ставку у селі Розвадів Стрийського району потонув 44-річний місцевий мешканець. Чоловік втопився під час купання – він пірнув у воду та не виплив. Його тіло витягли з озера близько 12:00.

Нагадаємо, за минулу добу в озерах на Львівщині втопилися четверо людей.