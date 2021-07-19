За добу у водоймах Львівщини втопилися четверо людей

У неділю, 18 липня, у водоймах Львівщини втопилися четверо людей. Тіла двох молодих чоловіків виявили зранку, інші втопилися під час купання увечері.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, про загибель двох молодих хлопців стало відомо зранку 18 липня. Тіло 18-річного юнака витягли з озера в селі Забужжя, що у Кам’янка-Бузькому районі. Також о 08:00 водолази витягнули з озера «Молодіжне», що у Перемишлянах, тіло 23-річного хлопця.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, ще один чоловік утопився ввечері у приватній водоймі в с. Артищів, що на території Городоцької територіальної громади. Тіло ще одного утопленика виявили у водоймі с. Розвадів Стрийського району.

«Близько 21:40 надійшла інформація, що у приватній водоймі с. Артищів (Городоцька ТГ) Львівського району під час плавання потонув житель с. Малковичі (Городоцька ТГ) Львівського району 1951 року народження. Також близько 21:55 надійшла інформація, що у водоймі с. Розвадів (Розвадівська ТГ) Стрийського району під час плавання, ймовірно, потонув місцевий мешканець 1977 року народження», – зазначено у повідомленні департаменту.

Обставини усіх подій встановлює поліція.