Водолази знайшли та витягнули на берег тіла утоплеників

У неділю, 18 липня, водолази дістали тіла двох хлопців, що втонули у озерах Львівщини. Про це повідомила центральна рятувально-водолазна служба Львівщини.

Вранці 18 липня водолази знайшли тіло 18-річного хлопця у озері в селі Забужжя, що у Кам’янка-Бузькому районі. Відомо, що це мешканець міста Кам’янка-Бузька, однак обставини його смерті поки невідомі.

Приблизно о 08:00 водолази також витягнули з озера «Молодіжне», що у Перемишлянах, тіло 23-річного хлопця. Відомо, що це місцевий мешканець. Його тіло розшукали поза пляжною зоною, обставини його смерті поки невідомі.