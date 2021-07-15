Андрій Данелейко, який врятував від утоплення двох дорослих жінок та малолітню дитину

30-річний стриянин Андрій Данелейко врятував трьох людей, які тонули у річці Стрий. Інцидент трапився у середу пообіді, 14 липня. Стриянин Андрій Данелейко розповів ZAXID.NET, як він врятував двох жінок та дитину з води.

Близько 16:00 чоловік відпочивав на березі річки, коли почув як люди кричать про допомогу. Відпочивальники з пляжу помітили, як у річці кілька людей йдуть під воду.

«Коли я почув, що хтось тоне, якось на автоматі побіг у воду. Це були троє людей, дві жінки та дівчинка десь років восьми. Я до них підплив і почав виштовхувати в сторону берега, одразу всіх отак штовхав. Назустріч люди вже зайшли в воду і помогли мені їх витягати на сушу», – розповів Андрій Данелейко.

На березі жінкам та дитині надали першу допомогу, вони були у стані шоку, але госпіталізації не потребували. Врятованими виявилися три мешканки Стрия: мати з малолітньою донькою та їхня родичка.

Андрій Данелейко з подарунками, які отримав за порятунок людей (фото Любомира Ковальського)

Наступного дня після порятунку, 15 липня, місцевий стрийський підприємець Любомир Ковальський подарував рятівнику сертифікат на 1000 грн на покупки в його магазині спорттоварів, а ще набір для плавання.

«Я дізнався про Андрія з соцмереж і вирішив, що за такий геройський вчинок має бути якась винагорода. Чоловік дуже скромний, я його ледь вмовив прийти і прийняти той символічний подарунок», – розповів ZAXID.NET Любомир Ковальський.

Як відомо ZAXID.NET про вчинок Андрія Данелейка дізналися в управлінні ДСНС, там розглядають можливіть нагородження чоловіка за героїчний вчинок.