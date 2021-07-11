Через сильні зливи у суботу раптово піднявся рівень води у місцевих річках

Через сильні зливи у суботу, 10 липня піднявся рівень води у річці Бистриця Надвірнянська на Івано-Франківщині, рятувальники врятували на водоймах Надвірнянського району 11 осіб. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Як розповіли рятувальники, о 19:16 Служба порятунку отримала інформацію, що у селі Пнів посеред річки на відстані 15 метрів від берега на острові перебувають 7 людей, з них — 6 дітей. Вони не могли самостійно дістатися берега.

Рятувальники, прибувши до місця виклику, на човні доправилися до місця перебування людей та врятували їх.

У місті Надвірна на дамбі річки на відстані 8 м від берега перебував 14-річний підліток. Рівень води в річці близько 1 м. Рятувальники прибули до місця, й за допомогою рятувального круга та мотузки врятували хлопця.

У місті Яремче на острівці посеред річки Прут на відстані 15 метрів від берега опинився 15-річний підліток, який потребував допомоги. Надзвичайники в гідрокостюмах дістались до потерпілого та за допомогою рятувального жилета та рятувальної мотузки доправили на берег.

Того ж дня в селі Мирне 2 дітей перебували на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 метрів від берега, самостійно дістатися до берега не було можливим, оскільки в річці сильна течія. Рятувальники прибули до місця події за допомогою катамарана й переправили 2 постраждалих на берег та передали батькам.

Як інформував ZAID.NET, внаслідок сильних злив у Рахівському районі на Закарпатті через сильну зливу затопило кілька сіл. Зокрема, у смт Ясіня, с. Лазещина, с. Богдан та с. Луг частково підтопило 96 житлових будинків, 5 підвалів житлових будинків, 185 подвір’їв, 30 метрів автодороги Мукачеве-Львів і частково пошкоджено дороги протяжністю 335 м.