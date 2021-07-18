На одному з курортів Одещини потонули батько і 13-річний син
Тіло загиблої дитини знайшли лише через добу
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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На пляжі однієї з баз відпочинку у курортному селищі Затока знайшли тіло загиблого 13-річного хлопця, батько якого загинув у морі напередодні. Про це повідомила ДСНС в Одеській області.
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Рятувальники разом з водолазами та правоохоронцями обстежили 800 квадратних метрів дна, 30 квадратних кілометрів поверхні води та п'ять кілометрів берегової смуги.
Тіло 13-річного підлітка знайшли відпочивальники об 11:50 у воді під берегом бази відпочинку, що в Одеській області.
Напередодні ввечері рятувальники витягли з води тіло його 49-річного батька, мешканця Черкаської області.
Обставини загибелі встановлюються правоохоронцями.
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ZAXID.NET