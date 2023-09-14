Центр займатиметься реабілітацією, протезуванням, реконструктивною хірургією

На території Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у Винниках створять національний реабілітаційний центр. Його побудують у співпраці між українським та австрійським урядами.

На початку вересня комісія з питань комунального майна підтримала національного реабілітаційного центру на території госпіталю. Центр займатиметься реабілітацією, протезуванням, реконструктивною хірургією. Вартість проекту – 75 млн євро. Його будуватимуть за кошти урядів України та Австрії.

«Міністерство охорони здоров’я України визначило Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького замовником будівництва, реалізовувати угоду буде австрійська компанія Vamed», – повідомив в. о. ректора медуніверситету Орест Чемерис.

13 вересня Кабмін офіційно ухвалив постанову, якою визначив ЛНМУ замовником проекту створення реабілітаційного центру.

«Таким чином ми готуємося до будівництва Національного реабілітаційного центру у Львові, який буде складовою частиною великого реабілітаційного комплексу на заході України», – додав заступник голови комісії Ростислав Добош.

Тепер госпіталь має звернутись до Львівської міської ради, щоб отримати дозвіл на поділ земельної ділянки та оформлення відповідних документів.