У Брюховичах, що біля Львова, створять сучасний реабілітаційний центр для дітей, у якому надаватимуть допомогу пацієнтам після травм та з ортопедичною патологією, тим, хто потребує нейрореабілітації тощо. Така допомога наразі потрібна 700 дітям Львівщини.

Ініціатива зі створення такого центру належить львівській дитячій лікарні «Охматдит». Нещодавно комісія з питань охорони здоров'я та материнства Львівської обласної ради підтримала цю ініціативу. Центр створюватимуть у будівлі, яка є на балансі «Охматдиту» і зараз законсервована.

«На першому етапі плануємо облаштувати відділення нейрореабілітації на 50 ліжок, відділення реабілітації дітей після травм та з ортопедичною патологією на 30 ліжок, відділення реабілітації дітей з хронічними респіраторними захворюваннями на 10 ліжок, відділення довготривалої реабілітації і паліативної допомоги на 10 ліжок», – повідомив в.о. директора «Охматдиту» Дмитро Квіт.

Як уточнив ZAXID.NET Дмитро Квіт, двоповерхова будівля у Брюховичах потребує капітального ремонту. Там є родовище термальної води, тож планують будівництво басейну, а також проведення занять з іпотерапії – методу лікування, заснованого на взаємодії людини зі спеціально навченим конем, адаптованим до можливостей хворого в опануванні верхової їзди.

На створення реабілітаційного центру для дітей, за попередніми підрахунками, потрібно близько 30 млн грн, які у розпал війни виділити непросто. Планується, що це будуть кошти і з обласного бюджету, і від доброчинців. Станом на зараз фахівці працюють над проектно-кошторисною документацією.