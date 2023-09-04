У понеділок, 4 вересня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про створення центру реабілітації дітей у Львові і про незламність українців під час війни.

Пам’ятаєте страшний ракетний удар росіян по вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року? Тоді на евакуацію з прифронтового міста чекали сотні людей. Росіяни вдарили по вокзалу ракетою «Точка-У» з касетними боєприпасами. На корпусі тієї ракети окупанти з цинічною насмішкою написали «За дєтєй Донбаса!». Ось так для масового вбивства українців було обрано особливо нещадний вид зброї. Як наслідок, 61 людина загинула, з них семеро дітей.

А ще 121 людина під час того злочинного обстрілу була поранена. Серед них також було шістнадцять дітей. Багатьох постраждалих привезли на лікування і реабілітацію до Львова.

Так у Львові опинилася мешканка Донеччини Наталія Степаненко та її двоє дітей. Внаслідок обстрілу жінці ампутували ліву ногу, а її 11-річна донька Яна втратила обидві ноги. Спочатку дівчинка і її мама лікувалися у львівській лікарні Святого Миколая. Найгірше було позаду, однак попереду залишався тривалий період реабілітації.

Реабілітація поранених на війні українців це сьогодні ключовий напрямок для нашої охорони здоров’я. У Львові для цього уже зробили дуже багато. В місті працює одразу декілька потужних центрів реабілітації і протезування, де допомагають як військовим, так і цивільним.

Національний реабілітаційний центр «Незламні» у Львові відповідає найвищим світовим стандартам, тож тепер українцям не обов’язково їхати на лікування кудись далеко за кордон. Важливо, що це саме проект міста Львова, частина міської медичної інфраструктури. Кошти на розбудову центру збирають за допомогою різних заходів. Під час цих вихідних у Львові провели благодійний напівмарафон, частину коштів з якого передадуть фонду «Незламні» для облаштування дитячої реабілітації в лікарні Святого Миколая. Саме тієї лікарні, де допомогли родині родині Степаненків. Тож символічно, що у старті цього забігу взяли участь наші герої-захисники, а також 12-річна Яна Степаненко.

«Я хочу підтримати дітей, які теж втратили ноги і не можуть бігати. Хочу, щоб вони побачили мій вчинок і сказали собі: "Так! Я теж це зможу! Я теж зможу бігати!"», – каже Яна.

Яна з мамою і братом повернулася до Львова зовсім нещодавно. Останній рік вони провели на реабілітації та протезуванні в Сполучених Штатах Америки. Там дівчинка заново навчилася ходити, тепер вона відвідує школу, подорожує і навіть їздить на велосипеді. Ще до поїздки у США львівські хірурги стверджували, що Яна після сучасного протезування зможе повернути багато можливостей. Зокрема, зможе танцювати і бігати. І яка ж радість бачити, що це справді сталося.

Тепер сім’я Степаненків житиме у Львові, де продовжить реабілітацію в Національному центрі «Незламні». Яна Степаненко стала обличчям кампанії зі збору коштів на обладнання для реабілітаційного відділення Unbroken kids, яке працюватиме на базі лікарні святого Миколая, де раніше лікували дівчинку.

Від російських обстрілів і вибухів мін за останні півтора року в Україні поранено уже близько тисячі дітей. Яна Степаненко бачить свою місію в допомозі таким дітям: «Буду підтримувати дітей тут. Буду сама займатися. Буду казати, щоб вони не здавалися, що все попереду».

Наталію і Яну Степаненко без жодних сумнівів можна назвати незламними. Вони приклад українців, які не здаються навіть після важких випробувань. Ба більше, вони мотивують інших людей жити і боротися.