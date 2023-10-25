Автомобіль, який вкрав підліток на Тернопільщині

У селі Залізці Тернопільського району 14-річний хлопець вкрав з гаража сусіда легковий автомобіль. На місці злочину неповнолітній залишив записку, в якій вказав нібито ім'я викрадача та інформацію, де шукати транспорт. Згодом виявилося, що хлопець написав у записці ім’я однолітка, який його образив. У прес-службі поліції Тернопільської області у середу, 25 жовтня, розповіли, що потерпілому вже повернули автомобіль.

«Поліцейські встановили, що крадій проник до гаража, скориставшись входом з тильної сторони. Господар пояснив, що на дверях висів замок разом з ключами, тож зайти всередину можна було без проблем. Ключі від замка запалювання були в салоні авто, тому зловмисникові не склало труднощів завести автівку. На місці викрадення поліцейські також виявили записку, в якій йшлося про те, де шукати автомобіль і прізвище та ім’я особи, начебто причетної до викрадення», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські знайшли автомобіль, повернули його власникові та встановили особу викрадача. За інформацією правоохоронців, 14-хлопець намагався перекласти вину на однолітка, оскільки той його образив.

У поліції додають, що підліток вже мав проблеми із законом. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням в приміщення) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Згодом підліткові оголосять підозру.