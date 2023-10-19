Невідомого на своєму ліжку виявила господиня

На Тернопільщині злодій проник в приватний будинок, щоб обікрасти його. Однак через велику кількість випитого напередодні алкоголю, просто заснув на ліжку в одній із кімнат. Незнайомого чоловіка виявила господиня помешкання і одразу викликала поліцію.

Курйозний випадок трапився в Теребовлі. На лінію «102» надійшло повідомлення від місцевої жительки про злодія в її домі. Жінка розповіла, що до будинку проник невідомий. Чоловіка вона виявила, коли повернулася додому, він спав на ліжку.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що 61-річний чоловік, проник до її приміщення з метою крадіжки. Проте він був у стані сильного алкогольного сп'яніння і заснув», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 19 жовтня.

Поліцейські Теребовлянського відділу поліції виїхали на місце. Правоохоронці зайшли до будинку і почали будити злодія. Чоловік спочатку не зрозумів, де він перебуває, а потім зізнався, що випив для хоробрості і в результаті просто заснув.

Факт незаконного проникнення до чужого житла слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ст. 162 КК України. Чоловіку загрожує штраф до 1700 гривень або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Додамо, що це не перший випадок в Тернопільській області, коли злодій засинає в будинку, який планував пограбувати. В жовтні 2021 року сплячого крадія в своєму помешканні виявив житель Козівського району. Розбудили зловмисника вже поліцейські.