Патруль знайшов незаконно встановленні стіки в річці Серет

Тернопільський рибоохоронний патруль виявив незаконно встановлені сітки на річці Серет. Загалом браконьєри виловили 328 екземплярів різних риб загальною вартістю 690 тис. грн. Працівники патруля витягнули сітки з річища, деяких риб вдалося врятувати і відпустити назад у воду. Наразі правоохоронці шукають зловмисників, які поставили знаряддя для лову.

Інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з громадськими інспекторами рибоохорони та громадськими активістами провели рибоохоронний рейд на річці Серет у Чортківському районі. Під час відпрацювання неподалік сіл Лисичники та Голігради службовці виявили у воді 9 ставних сіток. В них заплуталося чимало риби, однак усю вдалося врятувати, їх випустили назад в річку

За фактом браконьєрства працівники патруля склали акти. Загалом в сітках виявили 33 екземпляри молодого сома, 73 екземпляри ляща, 8 екземплярів коропа, 195 екземплярів карася сріблястого, 2 екземпляри білого амура, 6 екземплярів окуня, 3 екземпляри молодого судака та 8 екземплярів рака. Загальні збитки, завданні таким виловом, становлять 690 тис. грн.

«Сом звичайний – не тільки найбільша прісноводна риба в Україні та Європі, а й одна з найбільших прісноводних риб на планеті. Довжина тіла сомів може сягати 5 м, вага – 100 кг у віці 80-100 років. Проте останнім часом соми більші за 100 кг не виловлюються. Причиною цьому є значний промисловий пресинг і браконьєрство. Також відомо, що сом – прекрасний санітар водойм: він з'їдає хворих і ослаблих риб», – повідомили в Тернопільському рибоохоронному патрулі.

Наразі самих браконьєрів встановити не вдалося. Усі стіки вилучили, та передали на зберігання до Тернопільського рибоохоронного патруля. Також про факт незаконного лову риби на Сереті повідомили місцевих поліцейських.