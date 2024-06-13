Біля села Гумнище на Волині поліцейські викрили браконьєра

У середу, 12 червня, правоохоронці виявили на річці Стир поблизу села Гумнище Луцького району чоловіка на човні, який здійснював незаконний вилов риби. За це йому загрожує до 51 тис. грн штрафу, повідомили у поліції Волинської області.

Першим порушника виявив співробітник Волинської рибоохоронної інспекції, який викликав на місце події слідчо-оперативну групу.

Інспектори встановили, що незаконною риболовлею займається 52-річний житель Берестечківської громади. У нього вилучили у дерев’яний човен, весло, 11 риболовних сіток і весь улов.

«Сума завданих матеріальних збитків державі становить понад 200 тис. грн», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 51 тис. грн штрафу. Слідство триває.