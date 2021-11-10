Усі вчителі та вихователі, яких відсторонили від роботи, можуть вакцинуватися і повернутися на своє робоче місце

У Тернопільській області від роботи відсторонили 262 педагогів через відсутність щеплень від коронавірусу. Загалом в області не працює 10 шкіл через недостатню кількість вакцинованих працівників. Учні у таких закладах займаються на дистанційному навчанні.

За словами заступниці начальника департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА Ганни Зварич, у Тернопільській області найкращий показник вакцинації освітян в Україні. «Станом на сьогодні вакциновані 94,4% педагогічних працівників закладів дошкільної освіти і середньої освіти. Відсторонені від роботи без збереження заробітної плати 262 особи. Таке рішення передбачає постанова Кабінету міністрів», – розповідає ZAXID.NET Ганна Зварич.

Через низький відсоток вакцинації через вчителів 10 шкіл перейшли на дистанційне навчання. Ще сім навчальних закладів не працюють через високу захворюваність на коронавірус серед вчителів та учнів. В департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА розповідають, що рішення про відсторонення від роботи у кожній школі чи дитсадку видає безпосередньо керівник навчально-виховного закладу.

У Тернополі працюють усі навчальні заклади, адже в місті вакциновано 97% освітян. Загалом у школах і дитсадках Тернопільщини працює понад 10000 педагогів. Від роботи відсторонили лише менше ніж 3%. Однак усі вони зможуть вийти на роботу, якщо отримають хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.