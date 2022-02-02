На Тернопільщині чоловіка засудили до громадських робіт за виготовлення арбалета
Підволочиський райсуд присудив місцевому мешканцю 120 годин громадських робіт за виготовлення саморобного арбалета. Під час ремонту горища чоловік помітив металеві деталі від старого арбалета і вирішив відновити пристрій. Через деякий час на основі тих деталей чоловік виготовив робочий арбалет. Втім, про цей випадок дізналися поліцейські і під час обшуків у вересні 2021-ого вилучили зброю у чоловіка. У підсумку він підписав угоду про визнання вини, погодившись на 120 годин громадських робіт за виготовлення холодної зброї.
Під час судового засідання він пояснив, що на деталі арбалету натрапив випадково. У 2019 році він придбав будинок в Підволочиську районі і вирішив там провести ремонт. Під час огляду старого горища чоловік помітив розібрані металеві частини. Як з'ясувалося пізніше, це був розібраний арбалет. «Підозрюваний розповів, що в один із днів у 2019 році під час проведення ремонтних робіт з перекриття даху він виявив розібрані металеві деталі предмета схожого на арбалет. Пізніше він без відповідного дозволу, власноручно виготовив арбалет з використанням промислового устаткування», – йдеться у вироку Підволочиського райсуду.
У вересні 2021 року працівники Підволочиського відділку поліції проводили планові рейди по виявленню зброї в громадян і вже 13 вересня в будинку чоловіка під час обшуку натрапили саморобний арбалет.
Мешканець Підволочиського району підписав з прокурором угоду про визнаття винуватості і під час розгляду справи суддя Галина Сидорак, відповідно до цієї угоди, призначила обвинуваченому 120 годин громадських робіт за виготовлення холодної зброї.