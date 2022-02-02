Підволочиський райсуд присудив місцевому мешканцю 120 годин громадських робіт за виготовлення саморобного арбалета. Під час ремонту горища чоловік помітив металеві деталі від старого арбалета і вирішив відновити пристрій. Через деякий час на основі тих деталей чоловік виготовив робочий арбалет. Втім, про цей випадок дізналися поліцейські і під час обшуків у вересні 2021-ого вилучили зброю у чоловіка. У підсумку він підписав угоду про визнання вини, погодившись на 120 годин громадських робіт за виготовлення холодної зброї.

Під час судового засідання він пояснив, що на деталі арбалету натрапив випадково. У 2019 році він придбав будинок в Підволочиську районі і вирішив там провести ремонт. Під час огляду старого горища чоловік помітив розібрані металеві частини. Як з'ясувалося пізніше, це був розібраний арбалет. «Підозрюваний розповів, що в один із днів у 2019 році під час проведення ремонтних робіт з перекриття даху він виявив розібрані металеві деталі предмета схожого на арбалет. Пізніше він без відповідного дозволу, власноручно виготовив арбалет з використанням промислового устаткування», – йдеться у вироку Підволочиського райсуду.

У вересні 2021 року працівники Підволочиського відділку поліції проводили планові рейди по виявленню зброї в громадян і вже 13 вересня в будинку чоловіка під час обшуку натрапили саморобний арбалет.

Мешканець Підволочиського району підписав з прокурором угоду про визнаття винуватості і під час розгляду справи суддя Галина Сидорак, відповідно до цієї угоди, призначила обвинуваченому 120 годин громадських робіт за виготовлення холодної зброї.