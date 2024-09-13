Свиноферму будує компанія «Агропродсервіс»

Мешканці села Росохуватець на Тернопільщині протестують проти будівництва свинокомплексу поруч з їхніми оселями. Від майбутньої свиноферми до найближчої водонапірної вежі, звідки частина жителів бере воду – 50 м, а до найближчих людських хат – 150 м. Селяни кажуть, що ніхто їм не повідомляв, що біля села планують збудувати ферму. Представники компанії «Агропродсервіс», які будують комплекс, зазначають, що оренду землі вони виграли на аукціоні, а документи на будівництво наразі в процесі розробки. В управлінні Держпродспоживслужбі зазначили, що для розміщення свиноферми законодавство передбачає 500 м санітарної зони, що в цьому випадку не дотримано.

У селі Росохуватець Купчинецької громади мешкають понад 300 людей. Протести розпочалися влітку цього року. Саме тоді розпочалося будівництво свинокомплексу на околиці села, повідомили в «Суспільне. Тернопіль». Місцевий житель, колишній депутат сільської ради Степан Костів стверджує, що компанія «Агропродсервіс» почала будувати ферму, не погодивши цього з громадою та не маючи відповідних документів. В селі не проводили ні громадських слухань, ні зборів.

Село Росохуватець на Google-мапі.

«Вже наприкінці червня невдоволені жителі зібралися на збори. На них прийшли голова Купчинецької громади, сільський староста та директор "Агропродсервісу" Андрій Баран. Люди питалися в голови громади, чи він знає, що будують, то він повідомив, що він сам до цього часу не знав, що тут будуть будувати свиноферму. Директор "Агропродсервісу" відповів, що він і надалі будуватиме комплекс, тому що вони мають в оренді цю земельну ділянку», – розповів Степан Костів.

Після цих зборів в селі почали збирати підписи проти будівництва свиноферми. Із 185 жителів Росохуватця проти підписалося 102 людини. За словами місцевих жителів, комплекс негативно вплине на екологію села. Поблизу майбутньої свиноферми розміщені житлові будинки та свердловина з питною водою за 40-50 м.

В управлінні Держпродспоживслужби області зазначають, що для потужних свинокомплексів має бути витримана санітарно-захисна зона в щонайменше 500 м. Окрім того, при плануванні будівництва тваринницьких ферм мають бути дотримані норми санітарного законодавства,

«Для такої потужності утримання свиней нормативно-санітарна захисна зона повинна становити не менше 500 метрів. Розмір санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівнених до них об’єктів: до 200 голів — 400 метрів, а від 200 до 12 тисяч – вже 500 метрів. Для свердловин питної води згідно з санітарним законодавством встановлюють обов’язкову зону суворого режиму діаметром 30-50 метрів, залежно від ступеня захисту підземного водоносного горизонту на цій місцевості», — розповів головний спеціаліст управління Держпродспоживслужби Роман Дем’янчук.

На ще одних зборах в селі заступник генерального директора «Агропродсервіс» Роман Березовський зазначив, що наразі усі необхідні документи на будівництво та початок роботи свинокомплексу в процесі виготовлення.

«Земельну ділянку ми орендували на аукціоні згідно з чинним законодавством України. Після цього ми звернулись до місцевої влади, представили всі документи, повідомили, що там буде і що ми починаємо будівництво. На сьогодні тривають будівельні роботи. Коли заселятимуть тварин, то будуть всі необхідні документи на введення об'єкта в експлуатацію згідно з природоохоронними заходами та державними будівельними нормами», — розповів представник агрофірми Роман Березовський.

Наразі проєктно-кошторисної документації на будівництво цього об’єкту не має. Хоча згідно із законодавством така документація повинна бути на початок будівництва. Голова Купчинецької громади Ігор Країнський зазначив, що наприкінці 2023 року Купчинецька сільська рада передала агропідприємству в оренду на 15 років земельну ділянку площею понад 7 га. Однак, за його словами, він не знав, що там планують збудувати свинокомплекс і не давав на це дозволу.

«На сьогодні ми ніяких документів на будівництво, крім однієї візуалізації, не бачили. Ми підписали з ними договір оренди. За минулий рік вони за кілька місяців закрили орендну плату, а далі з ними не було ніякого обговорення. Вони не представляли ніяких документів про те, що далі будуть будувати. Сільська рада не надавала дозволу на початок будівництва», — розповів голова громади.

Наразі місцеві жителі направили звернення до керівництва області, до державної екологічної служби, державної інспекції архітектури та містобудування, а також до Нацполіції, щоб перевірити законність будови свинокомплексу і зупинити роботи. Голова Купчинецької громади зазначив, що якщо будівництво триватиме надалі, то громада розірве договір про оренду.

Додамо, що агрокомпанія «Агропродсервіс» займається тваринництвом, рослинництвом, птахівництвом. Має заводи, корівники, свиноферми, птахоферми в різних селах Тернопільщини. Підприємство належить родині 52-річного народного депутата Івана Чайківського. У Верховній Раді України Чайківський входить Член до депутатської групи «За майбутнє».