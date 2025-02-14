Рятувальники закликають не підходити до берегів річок

На Тернопільщині 15-16 лютого очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильну ожеледицю на дорогах. Окрім того, з 15 по 19 лютого на річках – притоках Дністра очікується різке коливання води, утворення сильного льодоходу.

В ДСНС Тернопільщини повідомляють про погіршення погодних умов і попереджають, що на річках Тернопільщини, зокрема в басейні Дністра траєкторією з спостережного поста Галич до Заліщиків очікується посилення льодоутворення

«На річках можливий шугохід, льодостав та утворення заторів льоду з різкими коливаннями рівня води. Рятувальники застерігають жителів, щоб не виходили на лід. Також слід триматися подалі від берегів, попередити дітей про небезпеку», – зазначили в ДСНС Тернопільщини.

Окрім того, за прогнозами Тернопільського обласного центру з гідрометеорології на вихідні в області очікують ожеледицю на дорогах. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Зокрема в суботу, 15 лютого, хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі слабка хуртовина. Температура по області вночі 4-9°C морозу, вдень 0-5°С морозу. В Тернополі очікується вночі 6-8°C морозу, вдень 1-3°C морозу.

В️ неділю, 16 лютого, прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°C морозу, вдень 0-5°C морозу.

В️ понеділок, 17 лютого – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°C морозу, вдень 0-5°C морозу.