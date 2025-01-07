На Тернопільщині оголосили про штормове попередження
Від 8 до 12 січня на дорогах очікують сильну ожеледицю
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На Тернопільщині синоптики обласного центру з гідрометеорології оголосили про штормове попередження. Це пов’язано з першим рівнем небезпечності (жовтим рівнем). Зокрема, від 8 до 12 січня на дорогах очікують сильну ожеледицю. В «Службі порятунку» закликають водіїв утриматися від поїздок.
Спеціалісти з обласного центру з гідрометеорології повідомили, що від 8 січня в області на всіх дорогах збережеться ожеледиця. Також прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг.
8 січня на Тернопільщині:
Хмарно. Дощі. На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3 – 8° тепла.
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9 січня:
Хмарно. Вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6 – 11° тепла.
️10 січня:
Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби 2 – 7° тепла.
В «Службі порятунку» Тернопільщини повідомили кілька правил, щоб уберегтися від травм і аварій:
- Слід ходити обережно. Обирайте зручне взуття з неслизькою підошвою, пересувайтеся повільно, тримайте руки вільними для рівноваги;
- Слід уникайте небезпечних місць. Не виходьте на проїжджу частину та тримайтесь подалі від дахів, з яких може впасти сніг чи лід;
- Будьте уважними за кермом. Уникайте різких маневрів і завжди тримайте безпечну дистанцію;
- Допомагайте іншим. Попередьте близьких про небезпеку ожеледиці та будьте готові подати допомогу тим, хто цього потребує;
- Тримайте баланс. При падінні намагайтеся присісти, щоб зменшити силу удару, і захистіть голову руками.