Водіїв закликають утриматися від поїздок

На Тернопільщині синоптики обласного центру з гідрометеорології оголосили про штормове попередження. Це пов’язано з першим рівнем небезпечності (жовтим рівнем). Зокрема, від 8 до 12 січня на дорогах очікують сильну ожеледицю. В «Службі порятунку» закликають водіїв утриматися від поїздок.

Спеціалісти з обласного центру з гідрометеорології повідомили, що від 8 січня в області на всіх дорогах збережеться ожеледиця. Також прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг.

8 січня на Тернопільщині:

Хмарно. Дощі. На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

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9 січня:

Хмарно. Вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

️10 січня:

Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби 2 – 7° тепла.

В «Службі порятунку» Тернопільщини повідомили кілька правил, щоб уберегтися від травм і аварій: