На Тернопільщині синоптики оголосили штормове попередження. В області в п’ятницю 25 липня та на вихідних 26 і 27 липня прогнозують сильні грози та град.

Згідно з попередженням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, на території краю може випасти град діаметром від 6 до 19 мм.

«Попередження про метеорологічні явища. Перший рівень небезпечності – жовтий», – зазначили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, 25 липня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 15-20° тепла, вдень 26-31° тепла. У Тернополі вночі прогнозують 16-18° тепла, вдень – 28-30° тепла.

Хмарно з проясненнями буде 26 липня. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5 -10 м/с. Температура вночі 14-19° тепла, вдень 25-30° тепла.

Також прогнозують погоду 27 липня хмарною з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7 -12 м/с. Температура вночі 15-20° тепла, вдень 22 -27° тепла.