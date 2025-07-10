Рятувальники відкачували воду з підвалів та помешкань

Через сильні дощі в Тернополі підтопило три вулиці з багатоквартирними будинками. Найбільше постраждали мікрорайон «Канада» і територія біля ринку. Тут у воді опинилися кілька десятків автомобілів. Рятувальники міста відкачують воду з підвалів та житла тернополян.

Сьогодні, 10 липня, рятувальники за допомогою мотопомп відкачують воду з двох житлових будинків, повідомили в ДСНС Тернопільщини. Найбільше постраждали помешкання на вулицях Галицькій, Коновальця і Стадникової. Зокрема, на вулиці Галицькій затопило значну територію, там працюють спецслужби, які відкачують дощову воду. Про це «20 хвилин» повідомив начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології міської ради Олег Соколовський.

«Триває відкачування води на підтопленій ділянці на вулиці Галицькій. Також є підтоплення на вулиці Стадникової. Це найбільш проблемні ділянки. На Галицькій є підтоплення підвальних приміщень. Також були ще місця, де було багато води, але вона швидко зійшла. Наприклад, на проспекті Злуки», – зазначив Олег Соколовський.

Також у соцмережах повідомляють про затоплення на вулиці Коновальця, 2. Там вода залила підвал і перший під’їзд. У воді опинилися понад 10 автомобілів. Наразі мешканці будинку самостійно забрали власні авто з води.