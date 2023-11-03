Медики встановили нагляд за людьми, які контактували із захворілою

На Тернопільщині підтвердили перший випадок захворюваності на гепатит А. За даними медиків на цю недугу захворіла жінка однієї з громад області. Її у стані середньої важкості госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.

Жінка захворіла кілька днів тому. Вона звернулася до свого сімейного лікаря, а медикиня направила її в інфекційне відділення з підозрою на вірусну жовтуху. В пацієнтки були відібрані аналізи. Сьогодні, 3 листопада, спеціалісти Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України у жительки однієї з громад лабораторно підтвердили вірусний гепатит А.

«Триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища», – повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш в п’ятницю, 3 листопада.

Жінку госпіталізували в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини. За родичами та людьми, з якими вона контактувала, медики встановили нагляд.

Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на гепатит А. 24 жовтня у Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А – захворювання печінки, спричиненого вірусом. Захворювання викликає вірус гепатиту А, який в основному передається через брудні руки, заражену воду, інфіковані вірусом овочі та фрукти, через близький контакт із хворим, спільний посуд, рушники тощо.

До інфекційної лікарні з гепатитом А потрапило і семеро мешканців Івано-Франківська. На Закарпатті 2 листопада з діагнозом гепатит А госпіталізовано 11 людей, серед них п'ятеро дітей. На Львівщині за дев’ять місяців 2023 року зафіксували 19 випадків захворювання на гепатит А, останній у жовтні. Торік – лише один випадок.