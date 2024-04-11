Про знайдені уламки просять терміново повідомляти в поліцію

На Тернопільщині після російської нічної атаки 11 квітня шукають уламки ракет. В Тернопільській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі сили протиповітряної оборони працювали на території області і збили кілька цілей.

Жителі Тернопільської області повідомляли, що під час повітряної тривоги чули кілька вибухів. В Тернопільській ОВА зазначили, що влучань на території краю не має. Однак уламки впали на території кількох громад і їх шукають. Наразі інформація про потерпілих не надходила. Також згодом повідомлять про ймовірні пошкодження майна.

«На місці працюють відповідні служби. Наполегливо просимо не наближатися до місць падіння уламків та телефонувати 102 у випадку виявлення залишків повітряних об'єктів», – повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації в четвер, 11 квітня.

Раніше повідомлялося, що сили ППО збили кілька ракет ат БпЛА на території Чернівецької області. На Львівщині аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та безпілотники уразили обʼєкт газової інфраструктури в Стрийському районі та електропідстанцію в Червонограді. Постраждалих немає.