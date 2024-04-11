На території Чернівецької області внаслідок російської атаки 11 квітня впали уламки ракет і безпілотників. Українські сили протиповітряної оборони збили ворожі об’єкти, які цілилися в критично важливі інфраструктурні підприємства. Про падіння уламків повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Уламки ракет та БпЛА впали в кількох громадах. «Над Чернівецькою областю під час повітряної тривоги наші ППО збили російські ракети та БПЛА. За попередньою інформацією, ніхто не травмувався», – повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.

За словами керівника, на місце падіння виїхали рятувальники, екстрена медична допомога та правоохоронці. Які наслідки і чи пошкоджено майно – в Чернівецькій ОВА повідомлять згодом. Поліцейські наразі збирають докази та фіксуватимуть російські злочини. Додамо, що повітряна тривога в області тривала з 02:23 до 06:49.

Основний удар 11 квітня Росія спрямувала на Львівську область. Кілька аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» та безпілотників уразили обʼєкт газової інфраструктури в Стрийському районі та електропідстанцію в Червонограді. Постраждалих немає.