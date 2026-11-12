Шукають 45-річного уродженця Львівщини

На Тернопільщині поліція розшукує підозрюваного у вбивстві уродженця сусідньої області. 45-річний Назар Бичала до смерті побив свого знайомого у селі Білокриниця Кременецького району. Пошуки ймовірного вбивці тривають вже другу добу. Про це повідомили в Нацполіції області.

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Поліції відомо, що чоловік прийшов у гості до 73-річного односельця. Між ними виникла суперечка, яка переросла у фізичне насильство. Під час конфлікту гість кілька разів ударив господаря кулаками в обличчя. Літній чоловік упав на підлогу, однак нападник не зупинився та продовжив бити його ногами по голові, грудній клітці й животу.

Унаслідок побиття потерпілий отримав численні тяжкі травми, від яких помер. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок масивної закритої тупої травми грудей із численними переломами кісток та ушкодженнями внутрішніх органів.

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Слідчі заочно повідомили Назару Бичалі про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Наразі його оголошено у державний розшук.

У поліції закликали громадян, яким відомо про місце перебування розшукуваного, зателефонувати за номером 096 852 70 89 або на спецлінію «102».